Dall'archivio di Fumettomani@, tiriamo fuori il work in progress della copertina dell'ultimo numero cartaceo della Pro-Zine, pubblicato nell'ottobre del 2008.



DI MARIO BENENATI e GIUSEPPE ORLANDO | Giuseppe Orlando dopo l'ottima copertina del n. 17 di fumettomani@ del 2007, completamente in digitale, tornò nel 2008 alle tecniche tradizionali con questa nuova illustrazione.





GENERAZIONI - Fumettomani@ Comics tribute : 75 anni di Superman

Superman, un compleanno storico

Superman è arrivato sulla Terra nel giugno del 1938 e in questi 75 anni ha compiuto imprese mirabolanti, narrate in oltre 20 mila strisce e migliaia di tavole apparse sugli albi di tutto il mondo.



DI CARLO SCARINGI | Per raccontarla ci vuole un vero e proprio dizionario che dalla A alla Z ne propone momenti e personaggi significativi.



IN DUE PAROLE - Dylan Dog 319

L'io soppresso di Dylan Dog

Negli anni la struttura narrativa dell’albo "tipo" della serie si è andata a consolidare, e anche questo numero (il 319, "I ritornanti") presenta...



DI LORENZO FERRERO | Con questo albo, sia per il tema trattato, che tocca nell'intimo ognuno di noi...





IN DUE PAROLE - Shanghai Devil 18

Tante luci ed alcune ombre della saga di Ugo Pastore

Devo dire la verità: mi sono avvicinato a Shanghai Devil attirato dalla maschera, quasi cercando un supereroe italiano, senza sapere assolutamente di cosa parlasse la serie. Si trattava...



DI DARIO BERARDI | Un aspetto interessante è l'attenzione ai "vinti", quello che è un marchio Bonelli da DYD in poi...