IN DUE PAROLE - Ercole: Assalto al Nuovo Olimpo



ERCOLE: ASSALTO A NUOVO OLIMPO

Testi di Fred Van Lente, Greg Pak e disegni di Rodney Buchemi

176 pagine, colore, brossurato, formato 17x26, Euro 13.90

Panini Comics



di Raffaele Pinna

Nata nel momento in cui il Marvel Universe era orfano di Hulk (spedito dagli Illuminati sul pianeta Sakar) la testata Incredibile Hercules è partita fin da subito con una verve rara ed un piacevole connubio tra mitologia classica e storie di supereroi. Questo volume costituisce l'epilogo della serie, il climax della storia, l'esito della battaglia finale tra gli dei.

Colpisce come nella storia siano abilmente miscelati tantissimi racconti mitologici, noti e meno noti, in un sapiente mix di situazioni interessanti che coinvolgono decine di personaggi (dei e semidei, titani ed eroi).

Da sempre l'Universo Marvel ha approfondito il suo collegamento con la mitologia norrena piuttosto che con quella classica greca, ma in queste storie è presente praticamente l'intero pantheon olimpico, rappresentato a dovere soprattutto nei "difetti" che caratterizzavano gli dei ellenici.

Un vero peccato che si arrivi a questo volume conclusivo dopo il salto di diverse storie: la storia resta godibile, ma ci si trova un po' nel pieno dell'azione senza aver vissuto gli accadimenti che vi hanno portato. Un corposo riassunto iniziale sintetizza le storie rimaste inedite, per permettere al lettore di salire a bordo con tutti gli elementi necessari; ma un certo divertimento è dato soprattutto dal poter cogliere i continui riferimenti all'epica greca.

Graficamente il volume è ben realizzato, la mano di Rodney Buchemi fornisce continuità all'aspetto dei personaggi (spesso miscelati tra presente e passato remoto) ed alla fine la storia si conclude lanciando l'appiglio al prossimo ciclo.







Immagini e marchi registrati sono © dei rispettivi autori e degli aventi diritto

