L'OSSERVATORE - FUMETTOMANIA PRESENTA: Work in progress cover Fumettomania #18-2008

Introduzione

di Mario Benenati





in concomitanza con la conclusione degli inserimenti, nella stanza FUMETTOMANIA, degli articoli dedicati a tutti i numeri arretrati di fumettomani@, Ecco il work in progress della copertina del primo (dei due fascicoli) di cui si compone l'ultimo (per ora) numero cartaceo dello Pro-zine Fumettomani@ , pubblicato nell'ottobre del 2008...



WORK IN PROGRESS:

COVER FUMETTOMANIA #18-2008

di Giuseppe Orlando e Mario B.

Nelle sei immagini seguenti si vede la progressione dell'illustrazione dall'idea originaria al risultato finale ed alla prova di stampa.





Nota bene: Solo in fase di stampa è stato poi inserito lo sfondo grigio per far risaltare meglio l'illustrazione, e che fu il nostro personale "omaggio" alla miniserie della Marvel "Civil War", che aveva la grafica delle copertine con un bordo superiore ed inferiore dello stesso colore e nel mezzo il disegno.







